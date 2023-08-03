Işıl Yücesoy dolandırıcılara karşı uyardı
Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Yücesoy, adını kullanan dolandırıcılara karşı yakın çevresini uyardı
Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, Yücesoy'un adını kullanarak, usta oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL istedi.
Dolandırıcılar, Işıl Yücesoy'un telefon listesindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim, bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma… Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor. Fakat şu anda acil 20.000 TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor. Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin lütfen? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderdi.
Yücesoy, Instagram sayfasından da dostlarını uyardı ve whatsapp'tan kendi adına gelen mesajlara itibar etmemelerini istedi.