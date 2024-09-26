Işıl Yücesoy isyan etti
Usta oyuncu Işıl Yücesoy, yine kendi adıyla yapılan yeni bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldı. Dolandırıcılara isyan eden Yücesoy, yakın çevresini uyardı
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' ile ekranlara dönen Işıl Yücesoy'un başı yine dolandırıcılarla dertte.
Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncunun cep telefonu hack'lenmişti. Dolandırıcılar, Yücesoy'un adını kullanarak, usta oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL istemişti.
Işıl Yücesoy, yine aynı bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldı.
Işıl Yücesoy, kendi adıyla dolandırıcılık yapanlarla ilgili yakın çevresini uyardı. Yücesoy, şu mesajı paylaştı: Herkese merhaba... Gün geçmiyor ki ahlak dışı bir tavra maruz kalmayalım. Aşağıda yazılı olan numaralar ve de başka numaralar da kullanılarak kendisini değişik isimlerle tanıtan kişilerce yapımcı, yönetmen, gazeteci, oyuncu arkadaşlarım aranmaktadırlar. Bu aramayı yapan kişilerin çıkar elde etme amaçlı; cezai işleme konu fiillerde bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyu savcılığa ve gerekli mercilere avukatlarımız aracılığı ile taşıyoruz. Yine de sizlerden ricam, bu tip armalara itibar etmemenizdir. Huzurlu yarınlar diliyorum… İlgili numalardan bazıları aşağıdaki gibidir;
0543.....42
0543....023
Huzurlu yarınlar diliyorum.