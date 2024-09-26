Işıl Yücesoy, kendi adıyla dolandırıcılık yapanlarla ilgili yakın çevresini uyardı. Yücesoy, şu mesajı paylaştı: Herkese merhaba... Gün geçmiyor ki ahlak dışı bir tavra maruz kalmayalım. Aşağıda yazılı olan numaralar ve de başka numaralar da kullanılarak kendisini değişik isimlerle tanıtan kişilerce yapımcı, yönetmen, gazeteci, oyuncu arkadaşlarım aranmaktadırlar. Bu aramayı yapan kişilerin çıkar elde etme amaçlı; cezai işleme konu fiillerde bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyu savcılığa ve gerekli mercilere avukatlarımız aracılığı ile taşıyoruz. Yine de sizlerden ricam, bu tip armalara itibar etmemenizdir. Huzurlu yarınlar diliyorum… İlgili numalardan bazıları aşağıdaki gibidir;



0543.....42

0543....023



Huzurlu yarınlar diliyorum.