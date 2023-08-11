Işıl Yücesoy: Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar...
Işıl Yücesoy, takipçilerini geçmişe götürdü. Yücesoy, Bursa Devlet Tiyatrosu kulisinde çekilen bir fotoğrafını ortaya çıkardı
Oyunculuğun yanında müzisyen kimliği de bulunan Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Işıl Yücesoy, fotoğrafına; "Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar... Bursa Devlet Tiyatrosu kulisi" notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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