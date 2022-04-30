Galatasaray'da ikinci başkanlık görevini yürüten Işın Çelebi, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'ndeki olağanüstü divan kurulu toplantısında açıklamalar yaptı ve Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'na çağrıda bulundu. Kulübün darboğazda olduğuna vurgu yapan Çelebi, tek aday etrafında birleşerek seçime gitmeleri gerektiğini dile getirdi. Çelebi'nin açıklamaları şöyle:

"İSTEDİM Kİ MEVCUT YÖNETİM BURAYA GELSİN..."

"Değerli arkadaşlarım ben divan toplantılarında çok nadir konuşan bir insanım ama bugün buraya gelip konuşma yapmamız gerektiğini düşündüm. Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek değerli bir gün. İsterdim ki mevcut yönetim kurulu da buraya katılsın ve meseleleri hep birlikte tartışalım. Bugün bu boşluğu görünce çok üzüldüm. Trabzon'a bakıyorum şampiyon olmuş, Fenerbahçe ikinci sırada. Başakşehir, Konya arkadan geliyor biz 12. sıradayız. Bugün gerçekten çok üzgünüm."

"GALATASARAY'IN GELECEĞİ KARANLIK"

"Mart 2011'de biz ibra olmadık ben iki sene Yargıtay'da mahkemelere katıldım. 52 hakim bu ibrasızlığın yanlış olduğunu belirtti. Sonra Mustafa Cengiz ibra edilmedi, şimdi bu yönetim. İbrasızlıklık bölünmüşlüğü derinleştiren bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Geldiğimiz noktada seçim yapamıyoruz, el sıkışmıyoruz, birlikte Galatasaray'ın geleceğini konuşamıyoruz. Haziran 2021'de dedik ki tek liste olmazsa bu borç yüküyle Galatasaray'ın geleceği karanlık. Biz bunu sağlayamadık. Herkes kendi egosunu ön plana aldığı için Galatasaray ciddi bir darboğazın içinde kaldı. Galatasaray en yüksek borcu olan takım arasında. Galatasaray bu sorunu kolay kolay aşamaz. Bunu aşmanın yolu tek listeden geçiyor. Yeni çıkan spor yasası, 1982 Anayasası'nın yasakçı mantığının devamı. Yasada teşvik yok, yasak var. Birlik ve beraberlik bugün çok daha önemli hale geldi."

"HEPİMİZ FEDAKARLIK YAPMAK ZORUNDAYIZ"

"Şu anda hepimiz Galatasaray için fedakarlık yapmak zorundayız. Temenni ederim ki mevcut adaylar aralarında el sıkışsın, bir başkan olsun diğeri başkan yardımcısı olsun, listeleri birleşsin, biz burada iki bin imzayı toplayalım ve seçime tek liste gidelim. Bütün ülkeye de örnek olsun. Seçimi de iki bin imzayı toplayıp hemen yapalım. Ben iktisat profesörüyüm ama ben bir hiçim, birey olarak bizler bir hiçiz. Gelin el sıkışalım, şu kavgayı bitirelim. Bütçemiz bile yok bu yönetememek demek. Mesela Hayri Kozak'ın başkanlığında yeni bir liste yapalım. Hepimizin sayıp seveceği bir insan etrafında toplanalım. Aramızda çok arkadaşımız var. Eşref Beyden de Metin Beyden de fedakarlık rica ediyorum: Tek bir liste yapalım. Benim tek ricam bu: Buradan iki bin imza ile çıkalım."