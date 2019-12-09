Şarkıcı Işın Karaca, üçüncü evliliğini Aralık 2016'da Tuğrul Odabaş ile yapmıştı. Karaca, 1 ay önce ise Tuğrul Odabaş'tan anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

"ONLARIN İLİŞKİLERİNE KARIŞAMAM"

Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Karaca, "Mia benim kızım" diyen Odabaş’la alakalı, "Yukarda Allah var, çok emeği var. Kimse tersini söylemiyor. Şöyle de bir gerçek var tabii ki; onların ilişkilerine karışmam. Birbirlerini çok seviyorlar, karışacak bir şey yok yani" demişti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Odabaş, boşanmanın ardından Işın Karaca'nın Sedat Doğan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mia ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Fotoğrafına duygusal bir not düşen Odabaş, "Seni seviyorum kızım" ifadelerini kullanmıştı.

TEHDİT ETTİ

Bu paylaşımı gören Sedat Doğan ise, Odabaş'a, "Şov yapamazsın" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim. Beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Işın Karaca'nın kısa bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ilk eşi Serhat Doğan, bir süredir Brezilya'daydı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Doğan, geçtiğimiz yıllarda Brezilya’da bir kafede tablet çalarken görüntülenmiş ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

Karaca'nın ikinci eşi Tuğrul Odabaş'ı tehdit eden Doğan, 2,5 yıl aranın ardından Türkiye'ye döndü.

IŞIN KARACA İSYAN ETTİ

Eski eşinin Türkiye'ye dönmesinin ardından Karaca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bugüne dek hep susmayı tercih ettim ancak benim de bir sınırım var! Bana ve öncelikle evladıma yönelik eylemler nedeniyle cevap hakkımdan ziyade bilgi verme hakkımı kullanıyorum.

"ÜLKEMİZE KAHRAMANMIŞ GİBİ GİRİŞ YAPTI VE GÖZALTINA ALINDI"

Mia'nın biyolojik babası... Sanki hiç birimiz geçmişi bilmiyoruz gibi, ülkemize sanki bir kahramanmış gibi giriş yaptı ve gözaltına alındı. Tabii ki ifadesini verip serbest kalabilir. Sonunda her zaman olduğu gibi Yüce yargı kararını verir. Kısaca; basına 'Arkadaşım' diye dün havaalanında tanıttığı beyefendi bir polis memuru. Algılarınız karışmasın diye bunu yazıyorum.

"KİMSE BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ KARARTAMAZ"

Bu şahıs 2 buçuk senedir ülkemiz de yok. Peki o yokken mi açtım ben bu davaları? Hayır! bu davalar tam 6 yıldır devam ediyor! 6 senedir bu şahsın kızım ile bir alakası yoktur! Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri Mia'nın soy ismini neden mi değiştirdi? Çünkü hiçbir kimse, annesi babası dahil, bir çocuğun haklarını ihlal edemez, yüzünü yere düşüremez!

Kimse bir çocuğun geleceğini karartamaz! Bunu ben değil, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mahkemeleri karar verdi ve hiçbir insan hukuktan üstün değildir.

"ÇOCUKLA ALAKALI KONUŞAMAZSIN"

Gel gelelim tüm gerçeklere... Yüce Türk yargısı diyor ki; "Ey ilgili şahıs! Sen Mia Büyükkaraca ile kişisel ilişki kuramazsın." Kızım ile alakalı, iyi dahi konuşamazsın, çünkü senin iyini kabul etmiyoruz. Senin iyi konuşamayacağın, çocukla ilgilenemeyeceğin, ona örnek bir birey olamayacağını, Mia’nın pedagojik gelişimin bozabileceğin daha önceden tespit edilip, mahkemelerce onaylanmıştır. Mahkemece verilen karardan sonra geçen yıllarda değiştin mi? Hayır! Bir aile mahkemesi kararı gereğince; sen artık çocukla alakalı iyi ya da kötü konuşamazsın! Nerede mi konuşursun; mahkemede, basına karşı değil. Aksi bir karar alınana kadar konuşamazsın. Nokta! Cezası hapislik!

Boşanma 2013'de oldu. Senin mahkeme kararı gereğince evladım için huzurunu ve güvenliğini tehdit edeceğin kanaatiyle verilen görememeye dair karar 2017'de çıktı. Aradaki 4 yıl çok önemli büyük bölümünde Türkiye'deydi. Türk Medeni Kanunu 324. madde gereğince; ana-babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelenmekten, çocuğun eğitilmesine, yetiştirilmesine engellenmekten kaçınmakla yükümlüdür.

"MAHKEMENİN GEREKÇESİ BUDUR"

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya anne-baba, bu yükümlülüklerine aykırı hareket eder veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezlerse kişisel ilişki kurma hakkı kendilerinden alınabilir. İddia dinlenen tanık beyanları, hastaneden alınan rapor, mahkememizce alınan uzman raporu ve dosyadaki tüm de delillerin değerlendirilmesi sonucunda davalının çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesine olumsuz örnek teşkil edecek yaşama biçimi benimsediği, her ortamda uyuşturucu aldığı, çocukla düzenli şahsi ilişki kuramadığı, çocuğu aldığında ilgilenmedi, çocuğunun güvenliğini tehlikeye soktuğu anlaşıldığından yasal şartlar gerçekleşmiş olmakla, davalının çocukla şahsi ilişkisinin kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir! Mahkemenin gerekçesi budur.

"BU DA UNUTULMASIN"

Türk ceza kanununda aile düzenine karşı suçlar arasında nitelendirilen aile, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun, madde 233/3'teki tanımı, velayet hakları kaldırılmış olsa da, ihtiyati sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerinin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu da unutulmasın lütfen.

Havalimanında bu şahsı karşılayan gazeteci arkadaşlarım, yine 8 yaşındaki bir masum kızımın üzerinden magazin gündemi yaratmaya çalışmanıza sadece 'Yazık' diyebiliyorum ama bilin ki; biz değerli avukatlarımla buna da müsaade etmeyeceğiz.

"HERKES HAKKINI MAHKEMEDE ARAYACAK"

Ben yüce Türk Adaletine sığındım arkadaşlar. Herkes hakkını mahkemede arayacak, sosyal medyadan ve benim adımı kullanarak medyayı meşgul etmeyecek! Reklamın benim adım geçtiği için olduğu hatırlanmalı! Kapı gibi bir hukuk ekibim var. Sevgi dolu bir ailem, değişmez dostlarım ve benim sevdiklerim tüm gerçekleri biliyor ama artık sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüm.

"SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

Bugüne kadar verdiğim hukuk savaşının 10 katını sevgili avukatım Levent Karakoç ile birlikte vermeye devam ediyorum. Kanunlarımızın çocuklarımız için son derece önemli yasa ve düzenlemeler var ve bunların hepsini sonuna kadar vazgeçmeden kullanacağım.

Bu konu benim için, ailem için ve kızım için kapanmıştır. Televizyonlarda değil, mahkemelerde konuşalım lütfen. Bundan böyle bu konu ile alakalı tek cevap verecek kişi avukatımdır. Sevgiler...

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Şarkıcı Işın Karaca, Sedat Doğan ile 2011 yılında evlenmişti. Çift, 2013 yılında 'anlaşmalı' olarak boşanmıştı.

Karaca’yla boşandıktan sonra adı dolandırıcılık ve hırsızlık gibi adli olaylara karışan Doğan, Türkiye’yi terk ederek Brezilya’ya gitmiş ve bir restoranda hırsızlık yaparken yakalanmıştı.

İki yıl evli kaldığı, çocuğunun babası Sedat Doğan'ın tahliye olması, Işın Karaca'yı tedirgin etmişti. Şarkıcı, mahkemeye başvurarak eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.