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Isınan havalar, uzaklaşan kış ve ardından Mart ayındaki hava değişimi

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor, batı kıyılarımızda ve Trakya’da lodos fırtınası var. Güneyden taşınan hava Doğu Anadolu merkezlerinde gece ölçülen en düşük sıcaklıklar dahi 0°C’nin altına düşürmeyecek. Ankara haftasonu geceleri 3-4°C gündüz ise 16-18°C’lere çıkıyor fakat yağmur yok, başkent çevresinde karlı günlerin ardından yağışlar bıçak gibi kesildi. Yeni yağışlara ihtiyacımız artık had safhaya ulaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi...

Isınan havalar, uzaklaşan kış ve ardından Mart ayındaki hava değişimi

Kahramanmaraş-Elbistan-Malatya arasında deprem sırasında ve ardından soğuk havaya maruz kaldık, bugünler bir ilkbahar havasına benzer sıcaklıklarda geçecek.

Antakya, İskenderun, Osmaniye, Adana ve Kilis çevresinde de hissedilir bir ısınma var, gece 5 ila 8, gündüz 18 ila 22°C gibi hava koşullarında yaşıyoruz. Gelecek 4-5 gün boyunca depremi derinden yaşayan bölgemizde yağış görüntüsü yok, birbirini tekrar eden güneşli gündüzler yaşarken gece ve sabah erken saatlerde pus oluşumu gözleniyor.

İstanbul ve Kocaeli-Sakarya-Bolu çevresinde hafta sonu tıpkı bugün olduğu gibi biraz bulutlu, güneş aralardan görünüyor. Her iki günde de hava Trakya’da rüzgarlı ve lokal yağmurlu olacak, batıdaki lodos fırtınasına özellikle Pazar 12-18 arası dikkat etmekte yarar var. Çanakkale ve çevresi kuvvetli rüzgardan olumsuz etkilenebilir. Pazartesi Trakya’da hava sakinlerken Güney Ege’de kuvvetli rüzgarlı başlayacak görünüyor. Rüzgar diğer bölgelerde sakin-orta kuvvet arasında esecek. Ege denizi üzerinde fırtına 70-100km/saat hıza ulaşabilir.

İstanbul’da ve diğer batı kıyılarımızda pazartesi ve salı bir miktar yağmur, lodosun ardından gelen yağış geçişleri görülecek fakat bunlar havzaları iyileştirmekten uzak, zayıf yağmurlar olarak görünüyor. Karadeniz kıyılarında da haftaya yağmurlu geçen saatler olacak fakat bunlar da zayıf yağışlar.

Mart ayının ilk günlerinden sonra ise Marmara dahil Türkiye’nin çoğu bölgesinde yeniden kar yağışı görebiliriz, önce ısınıyoruz ama ardından hava değişecek, kışa geri döneceğiz görüntüsü alıyoruz. Mart’ın bir kısmı kış gibi geçse dahi yağış miktarı tahminleri hala iç açıcı değil. Birçok şeyle aynı anda uğraşan ülkemizde olağanüstü kuraklık sürecek görünüyor. Gelecek yaz ve sonbahar aylarını düşünerek su tasarrufu konusu gündemde öne alabilmeliyiz. Bursa’da tamamen kuruyan barajlar aslında ülkedeki su durumumuzu temsil ediyor, kırmızı alarm veriyoruz.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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