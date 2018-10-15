Devredilen işyerleri ve franchise veren markalar hakkında bilgi veren yeni bir girişim faaliyete geçti. Devrediyorum.com ismini taşıyan uygulama, Türkiye’nin en büyük devirli iş ilanlarını barındıran web girişimi olmayı hedefliyor.

Girişimin yayına başladığı ilk ayında ilan sayısının 3 bini bulduğu belirtildi.Türkiye’nin her ilinden devirli işletmelerin görülebileceği platformda ilan vermek ücretsizken, kullanıcılar 'roketle' seçenekleri ile daha fazla kişiye ulaşılabiliyor.

Devrediyorum.com, franchise tanıtımları ile yatırımcılara farklı sektörlere yatırım yapma seçenekleri de sunuyor. Platformun 2018 yılı sonunda 10 bin devirli ilan ve 500’ün üzerinde franchise bilgisine ulaşma hedefi bulunuyor.

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