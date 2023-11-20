İşinizi fazlasıyla kolaylaştıracak en iyi mutfak hileleri
Mutfakta işe yarar bazı hileler bilmek yalnızca zamandan tasarruf etmenizi sağlamaz ayrıca israfı önler ve yemeklerin ilk günkü kadar taze kalmasını sağlar.
Makarna yaparken çıkan buharı, sebzelerinizi buharda haşlamak için kullanabilirsiniz.
Salatanın taze kalmasını istiyorsanız, kapağın altına bir kağıt havlu koyarak nemini alın. En sağdaki fotoğraf, bu şekilde saklanan bir salatanın dördüncü gününü gösteriyor.
Muffin kaplarını kullanarak, keklerin ortasına bir çukur yapabilirsiniz. Çukuru krema veya dondurma ile doldurabilirsiniz.
Her yemekte taze sarımsak kullanmak için sarımsakları kilitli bir poşete doldurun, kesin ve dondurucuya atın. Yemek yaparken bir parça sarımsak kesmeniz yeterli olacaktır.
Boş ketçap mayonez şişelerini atmak yerine krep yaparken bir hamur tutucu olarak kullanabilirsiniz.
Avokadoyu soğanla birlikte buzdolabında saklamak avokadonun günlerce taze kalmasını aağlar.
Evde hamburger yaparken, etin büyüklüğünü kavanoz kapaklarına göre ayarlayabilirsiniz.
Pasta için özel bir saklama kabı almanıza gerek yok. Bunun yerine saklama kabının kapağına pastayı yerleştirin ve altını üzerine kapatın.
Bardak tutucuya bir alternatif olarak pizza kutusu gibi bir kartonu kullanabilirsiniz.
Güzel bir sunum için yumurtayı, b,r soğan halkasının içine kırabilirsiniz.
Sandviçin içinden domateslerinizin düşmesini istemiyorsanız basit bir hamleyle onları salama sarabilirsiniz.
Mikroldalgada birkaç dakika içinde mısır cipsi yapabilirsiniz. Patatesleri ince ince kesin ve üzerine yağ ekleyin. Dört dakika pişirdikten sonra altını üstüne getirin ve 3 dakika da o şekilde pişirin.
Kaynak: Reddit