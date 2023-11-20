İşinizi fazlasıyla kolaylaştıracak en iyi mutfak hileleri

Güzel bir sunum için yumurtayı, b,r soğan halkasının içine kırabilirsiniz.

Sandviçin içinden domateslerinizin düşmesini istemiyorsanız basit bir hamleyle onları salama sarabilirsiniz.

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Mikroldalgada birkaç dakika içinde mısır cipsi yapabilirsiniz. Patatesleri ince ince kesin ve üzerine yağ ekleyin. Dört dakika pişirdikten sonra altını üstüne getirin ve 3 dakika da o şekilde pişirin.

Kaynak: Reddit