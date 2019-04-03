Bursa'daki fabrikasında çalışan 10 işitme engelli çalışanına yaklaşık 8 ay süreyle eğitim veren Tofaş, söz konusu eğitimlerden yola çıkarak bir dijital platform yarattı. Tofaş'ın ana markası Fiat ve Dem Derneği işbirliğinde hayata geçen platform, işitme engellilerin anlaşılabilir bir Türkçe ile yazılı iletişim kurmalarını desteklemeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, "İyiye İşaret" platformunda, kelimeler ve cümle içinde kelime kullanımları, görsel, işaret dili ve konu anlatımı olarak 2’şer dakikalık videolar halinde izlenebiliyor.

Böylece, işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında okuduklarını daha iyi anlamaları ve kendilerini yazarak daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanıyor.

İyiye İşaret’te yer alan çeviriler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen Türk İşaret Dili tercümanı tarafından gerçekleştiriliyor. Platformda, ilk etapta 230 olan kelime sayısının kısa zamanda 350, kademeli olarak 1000 adet ve üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Spor, eğitim ve sanat ana başlıklarından oluşan faaliyet alanlarının haricinde, farklı bir alanda daha topluma yarar sağlamak istedik. İlk etapta Tofaş Fabrikası’nın içinde başlattığımız ve Türkiye çapına yaymak için geliştirdiğimiz İyiye İşaret Platformu, sadece ülkemizde değil dünyada bir ilk. Türkiye’deki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve bu konuya dikkat çekmek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'8 AYLIK ÇALIŞMA SONUNDA ORTAYA ÇIKTI'

İyiye İşaret Platformu’na fabrikadaki işitme engelli çalışanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla başladıklarını kaydeden Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da, "Tofaş Fabrikası’nda 246 engelli çalışanımız var ve bu arkadaşlarımızın 165’i işitme engelli. İşitme engelliler, işaret lisanını kullanarak iletişim kuruyor. Ancak, Türkçeyi yazıp, anlamada normal bir bireyden farklılar. Yani ya yazamıyorlar ya da kendilerini tam olarak ifade etmekte zorlanıyorlar. Biz de bu noktadan yola çıkarak fabrikadaki işitme engelli çalışanlarımızdan oluşan 10 gönüllü arkadaşımız ile çalışmaya başladık" diye konuştu.

Yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye çapındaki işitme engelli bireylerin kullanabileceği platformu ortaya çıkardıklarını kaydeden Aytaç, "Platformumuzu devreye almadaki hedefimiz, ülkemiz genelindeki işitme engelli bireylerin Türkçeyi daha etkin kullanabilmelerinin yanında okuma-yazmalarını geliştirmeleri ve günlük hayatlarındaki iletişimde sıkıntı yaşamamaları” ifadesini kullandı.

'GÜNDE 8 BEBEK İŞİTME ENGELLİ OLARAK DÜNYAYA GELİYOR'

İyiye İşaret platformunun yalnızca yetişkinlerin değil ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm bireylerin kullanabileceği bir dijital platform olduğunu belirten Dem Derneği Başkanı Damla İşeri ise, "Türkiye’de her 1000 bebekten 3’ü işitme kaybı ile doğuyor. Türkiye’deki doğum oranı dikkate alındığında bu bir günde 8 bebeğe tekabül ediyor. Her gün bu rakamdan daha fazla birey ise geçirdiği ateşli hastalık veya kazalar sonucunda Türkiye nüfusuna işitme engelli olarak ekleniyor. Araştırmalara göre işitme engelli bireyler yeterli görsel kaynak olmadığı için okuma yazmalarını geliştirmede ve bilgiye ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Fiat ile birlikte çalışarak hayata geçirdiğimiz ‘İyiye İşaret” dijital platformu aracılığıyla, işitme engelli bireyler okuduklarını anlayabilecekler ve daha sağlıklı iletişim kurabilecekler” açıklamasını yaptı.