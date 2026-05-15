        Haberler Kültür-Sanat İskandinav cazının divası Lisa Ekdahl, İş Sanat'taydı!

        Naif vokal tarzı ve sakin duruşuyla caz dünyasında kendine özgü bir yer edinen Lisa Ekdahl, 13 Mayıs Çarşamba akşamı İş Sanat sahnesindeydi...

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 12:34
        İş Sanat 26. sezonunu, naif vokal tarzı ve sakin duruşuyla caz dünyasında kendine özgü bir yer edinen Lisa Ekdahl’in konseriyle taçlandırdı. 13 Mayıs Çarşamba akşamı dinleyicileriyle buluşan sanatçıya sahnede Mathias Blomdahl, Daniel Gahrton, Andreas Nordell ve Pontus Gillgren gibi yetkin isimlerden oluşan bir kadro eşlik etti.

        İlk albümüyle müzik listelerini adeta bir gecede altüst eden Ekdahl, İş Sanat’taki konserinde erken dönem caz kökenlerinden bossa novaya ve son dönem eserlerine uzanan geniş bir seçki sundu.

        Otuz yılı aşkın kariyerinin en sevilen şarkılarını İş Kuleleri Salonu’nu dolduran dinleyicileri için seslendiren sanatçı, konserin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

        CUMA İŞ ÇIKIŞI KONSERLERİ BAŞLIYOR

        Konser salonu sezonunun kapanmasının ardından İş Sanat’ın etkinlik programı, ilgiyle takip edilen Cuma İş Çıkışı konserleri ile sürüyor. Haziran ayında düzenlenecek konserlerde sürpriz isimler İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde müzikseverlerle bir araya gelecek.

        Ücretsiz olarak düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserlerine katılmak için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

