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İskandinav tarzı ev dekorasyonları

05.12.2018 - 10:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sadeliği temsil eden İskandinav tarzı ev dekorasyonu ülkemizde de yaygın olarak kullanılıyor. İşte İskandinav tarzı ev dekorasyon önerileri...

  • 1 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    İskandinav ev dekorasyonu adından da anlaşılacağı üzere Finlandiya, Danimarka ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinden doğmuş.

  • 2 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    Diğer yandan bu stil, ana hatlarıyla modern tarzda bir ev dekorasyonu seven insanlara hitap eder nitelikte.

  • 3 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    Sadeliği temsil eden İskandinav tarzdaki dekorasyonda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. 

  • 4 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    Öncelikle soğuk, İskandinav ülkelerini temsil eder. Bu nedenle İskandinav insanları aydınlık bir ortam yaratmak için ferah renkleri tercih eder.

  • 5 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    Karanlığı en aydınlatan renk de beyaz olduğundan, İskandinav ev stilinde beyaz renk hakimdir. Diğer yandan beyaz, çok fazla göz yoracağı için ahşap ürünlerle beyazın göz yoran yapısı kırılır. 

  • 6 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    Bir ipucu daha verirsek İskandinav tarzdaki dekorasyonlarda, aksesuarlarda da gri, krem rengi ağırlıktadır.

  • 7 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    Özetlersek bu tarzda, bir ev dekore etmek isterseniz ahşap ve beyazı bolca kullanabilirsiniz. 

  • 8 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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    İşte kafanızda bir fikir oluşturacak, birbirinden güzel İskandinav tarzda ev dekorasyonu örnekleri...

  • 9 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 10 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 11 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 12 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 13 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 14 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 15 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 16 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 17 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 18 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 19 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 20 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 21 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 22 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 23 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 24 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 25 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 34 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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  • 35 İskandinav tarzı ev dekorasyonları
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