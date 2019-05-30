Eziyet suçundan tutuklanmıştı. Savcı, ‘öldürmeye teşebbüs’ dedi. Ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.

ÖZ EVLADINA NELER YAPTI…

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Avcılar'da yaşayan Elif K. ile Eray K.nın 1,5 yaşındaki kızları Eylül Miray bebeğin doğduğundan bu yana başına gelmeyen kalmadı. Vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edildi, jiletle vücuduna kesikler atıldı. Üstelik bunları yapan öz annesinden başkası değildi.

İŞKENCEYİ DOKTORLAR ORTAYA ÇIKARDI

Annenin yaptığı akıl almaz işkenceleri hastanedeki doktorlar ortaya çıkardı. Başta her şeyi inkar etse de ardından itiraf etmek zorunda kaldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKIL ALMAZ İFADELER

İfadesinde kızına bir türlü ısınamadığını bebeğine şırınga batırdığını, vücuduna jiletle kesikler attığı itiraf etti. Üstelik bu işkenceyi bebeği hastanede tedavi görürken de sürdürdüğünü belirtti. Dehşet anlarını ise detaylarıyla anlattı. "Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı"

SAVCILIK: ÖLDÜRME AMACIYLA HAREKET ETTİ

Anne Elif K.nın tutuklanma gerekçesi bebeğine sistematik olarak işkence ve eziyet yapmasıydı. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise anneye yöneltilen suçlama çok daha farklı. İddianameyi hazırlayan savcılık annenin bebeğine eziyet etme amacıyla değil öldürme amacıyla hareket ettiğini söyledi ve işkencenin de tam 1,5 yıl sürdüğünü belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianame kabul edildiği takdirde anne, “tasarlayarak, canavarca hisle bebeğini öldürmeye teşebbüsten” yargılanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.