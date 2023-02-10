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Haberler Gündem İskenderun'da Eda Apartımanı'nın enkazı altında kalan aile acil kurtarılmayı bekliyor
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İskenderun'da Eda Apartmanı'nın enkazı altında kalan aile acil kurtarılmayı bekliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Eda Apartmanı'nın enkazı altında kalan bir aile acilen kurtarılmayı bekliyor. Termal kamerayla da yaşayanların tespit edildiği enkazda Burak, Tarık ve Şengül Ulusan'ın tüm ümidi yardıma gelecek olan arama kurtarma ekibinde

İskenderun'da Eda Apartımanı'nın enkazı altında kalan aile acil kurtarılmayı bekliyor
HABERTURK.COM

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Piri Reis Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi Eda Apartmanı enkazında bulunan Ulusan Ailesi, kurtarılmayı bekliyor.

Termal kamera ile de insanların yaşadığı tespit edilen Eda Apartmanı'ndaki enkazda yardım bekleyen Burak, Tarık ve Şengül Ulusan'ın ümidi bir an önce gelecek kurtarma ekiplerinde...

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