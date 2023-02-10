Hatay'ın İskenderun ilçesinde Piri Reis Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi Eda Apartmanı enkazında bulunan Ulusan Ailesi, kurtarılmayı bekliyor.
Termal kamera ile de insanların yaşadığı tespit edilen Eda Apartmanı'ndaki enkazda yardım bekleyen Burak, Tarık ve Şengül Ulusan'ın ümidi bir an önce gelecek kurtarma ekiplerinde...
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