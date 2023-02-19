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İskenderun'daki depremzedeler "yüzen otel"de ağırlanıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konaklama ihtiyacının karşılanması için getirilen kruvaziyer gemisi, afetzedeleri ağırlamaya başladı. Kaldıkları yerlerden otobüslerle alınan depremzedeler, kayıtları yapılarak 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunan "yüzen otel"deki odalarına getiriliyor. İlk misafirleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşıladı

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AA

  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konaklama ihtiyacının karşılanması için getirilen kruvaziyer gemisi, afetzedeleri ağırlamaya başladı.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla, Zonguldak Filyos Limanı'ndan 4 günlük yolculuğun ardından Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaşan gemide 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunuyor.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Miray Cruises firmasınca satın alınan Bahama bayraklı 164 metre uzunluk ve 23 metre genişliğindeki "Gemini" isimli gemi, taşıdığı insani yardım malzemelerinin indirilmesinin ardından depremzedelerin konaklaması için hazırlandı.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Kaldıkları yerlerden otobüslerle alınan depremzedeler, kayıtları yapılarak "yüzen otel"deki odalarına uğurlandı. İlk misafirleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşıladı.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Gemi, çocuk oyun salonları, doktor, restoran, kütüphane gibi pek çok imkanla afetzedeleri ağırlıyor.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Miray Cruises İşletme Müdürü Deniz Bayram, AA muhabirine, depremzedelere sıcak bir yuva ortamı hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Gemide sağlık personeli bulunduğunu, depremzedelere 3 öğün yemek, sıcak su ve banyo imkanının sağlandığını belirten Bayram, "5 yıldızlı otel düzeyinde odalarımız. Her türlü şartlarını kendine sunup bir nevi evlerinde yaşıyorlarmış hissini uyandırmaya çalışacağız. Gemimizde yaklaşık 200 personelle hizmet vereceğiz" dedi.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Gemi organizasyon işlerinin sorumlusu Vahit Şimşek ise bir otele gidildiğinde nasıl hizmet alınıyorsa gemiye gelenlerin de bunlardan yararlanacağını bildirdi.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Kötü günler yaşayan insanların yaralarını sarmak için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Şimşek, "Yuvalarını, evlatlarını, analarını, babalarını kaybetmiş bu insanların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olabilmek için varız. Yemek hizmetimiz olacak ama aralarda ihtiyaçlarına göre sıcak ve soğuk içecekler kendilerine ikram edilecek" diye konuştu.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Acıların ülkenin her noktasında hissedildiğini ifade eden Şimşek, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte bir şeyler yapma ruhunun bugünlerde yeniden görüldüğünü sözlerine ekledi.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Gemide ağırlanan afetzedelerden Dürdane Yıldız, zor koşullardan gelerek sıcak bir ortama kavuşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Günlerdir büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, böyle büyük acılar göstermesin inşallah. Bu süreçte oğlumu, kızımı ve gelinimi Antalya'ya gönderdik. Biz de toprak bir eve sığınmıştık, 2 haftadır oradaydık. 2 gün dışarıda kaldık, yağmur altındaydık. Gemiyi duyduk akşam üzeri toparlandık buraya geldik. Ortam çok iyi, sıcak, ilgi çok güzel. İlk içeri girerken hissettik. Sağ olsunlar eşyalarımızı bile taşıtmadılar. 2 saattir buradayız, her şey çok güzel."
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Ailesiyle gemide konaklayan İbrahim Kürkçü de depremde çok kötü şeyler yaşadıklarını belirtti.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

    Evlerinin yıkılacağını düşündüğünü aktaran Kürkçü, "Neyse ki çökmedi ama ev hasarlı, giremiyoruz. Geminin geldiğini duyduk müracaat ettik. Babam var yanımda 95 yaşında. Bizi karşıladılar Allah razı olsun. 5 kişi geldik. Böyle bir hizmet baş tacı. Allah düşünenlerden, yapanlardan razı olsun" ifadesini kullandı.
  • Depremzedeler için "yüzen otel"

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