"Allah devletimize milletimize zeval vermesin, böyle büyük acılar göstermesin inşallah. Bu süreçte oğlumu, kızımı ve gelinimi Antalya'ya gönderdik. Biz de toprak bir eve sığınmıştık, 2 haftadır oradaydık. 2 gün dışarıda kaldık, yağmur altındaydık. Gemiyi duyduk akşam üzeri toparlandık buraya geldik. Ortam çok iyi, sıcak, ilgi çok güzel. İlk içeri girerken hissettik. Sağ olsunlar eşyalarımızı bile taşıtmadılar. 2 saattir buradayız, her şey çok güzel."