İskenderunspor - Sarıyer: 0-1 (MAÇ SONUCU)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon 82 puanla Sarıyer oldu. İstanbul temsilcisi, 34. ve son hafta maçında konuk olduğu İskenderunspor'u 1-0 yenerek 1'nci Lig'e çıktı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 60. dakikada Hakan Yavuz kaydetti.

20 YIL SONRA 1. LİG'DE!

Sarıyer böylece 20 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig'de mücadele edecek. Mavi-beyazlılar son olarak 2004-2205 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yiğit Arslan ,Burak Celep ,Anıl Çiftçi

İSKENDERUNSPOR: Onur Can - Ahmet Biler, Ulaş, Erbay, Hüseyin (Dk. 87 Berat), Turan,(Dk. 46 Kağan), Erdem Can, Devran, Kerem,(Dk. 79 Ali), Berat,(Dk. 80 Abdurrahman), Mehmet Manış (Dk. 40 Mohamed)

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SARIYER: Aykut, Çağlayan, Batuhan, Sertaç,(Dk. 90+6 Erdem), Cumali, Hakan,(Dk. 90+1 Halil İbrahim), Onur, (Dk. 90+1 Mertcan), Serdar, Kemal, Eren, (Dk. 46 Hüseyin ) Hasan Emre

SARI KARTLAR: Turan, Kağan (İskenderunspor), Aykut (Sarıyerspor)

GOL: Dk. 60 Hakan (Sarıyer)