İSKİ 1 Mayıs baraj doluluk oranı belli oldu: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç?
İstanbul’da su kaynaklarının mevcut durumu, şehirde yaşayan milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, Nisan ayı boyunca etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen güncel seviyeler de bu yükselişi açıkça ortaya koyuyor. Peki, 1 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel veriler...
İSKİ 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,13 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 94,17
Darlık Barajı: yüzde 88,02
Elmalı Barajı: yüzde 92,71
Terkos Barajı: yüzde 58,21
Alibey Barajı: yüzde 66,91
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,87
Istrancalar Barajı: yüzde 37,38
Kazandere Barajı: yüzde 60,86
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,70