İSKİ 10 Mart İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı güncel verilerle duyuruldu. Son yağan yağışlarla birlikte biraz yükselen barajlardaki oranlar merak ediliyor. İşte, 10 Mart 2026 baraj doluluk oranı
10.03.2026
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj seviyesini açıkladı. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
10 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını 45,89 olarak duyurdu
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %65,19
Darlık Barajı: %62,42
Elmalı Barajı: %87,71
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %36,09
Büyükçekmece Barajı: %35,05
Sazlıdere Barajı: %29,27
Istrancalar Barajı: %40,24
Kazandere Barajı: %57,4
