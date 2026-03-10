Canlı
Habertürk
Habertürk
        İSKİ 10 Mart İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 10 Mart İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel verilerle duyuruldu. Son yağan yağışlarla birlikte biraz yükselen barajlardaki oranlar merak ediliyor. İşte, 10 Mart 2026 baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 09:56
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj seviyesini açıkladı. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        10 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını 45,89 olarak duyurdu

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: %65,19

        Darlık Barajı: %62,42

        Elmalı Barajı: %87,71

        Terkos Barajı: %29,13

        Alibey Barajı: %36,09

        Büyükçekmece Barajı: %35,05

        Sazlıdere Barajı: %29,27

        Istrancalar Barajı: %40,24

        Kazandere Barajı: %57,4

