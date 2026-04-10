İSKİ 10 Nisan baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul barajlarının güncel su seviyesi, İstanbullu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi web sitesinden yayınlanan veriler doğrultusunda barajların son durumu belli oldu. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan dördünün su seviyesi yüzde 80'in üzerinde yer aldı. Peki, İSKİ 10 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
İstanbul’da su kaynaklarının mevcut durumu vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan veriler, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını ortaya koyuyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen son seviyelerle birlikte genel doluluk oranı da güncellendi. İşte 10 Nisan 2026 İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı...
İSKİ 10 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 10 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69,85 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ
Ömerli Barajı: yüzde 92,20
Darlık Barajı: yüzde 85,90
Elmalı Barajı: yüzde 92,37
Terkos Barajı: yüzde 55,94
Alibey Barajı: yüzde 67,38
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,11
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,11
Istrancalar Barajı: yüzde 80,31
Kazandere Barajı: yüzde 62,81
Pabuçdere Barajı: yüzde 56,86