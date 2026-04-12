        İSKİ 12 Nisan 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul barajlarında son durum ne, güncel doluluk oranları yüzde kaç oldu?

        Havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca İstanbullunun merak ettiği konuların başında barajlarda ne kadar su kaldığı sorusu geliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan raporlara göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 12.04.2026 - 11:39 Güncelleme:
        İstanbul’daki baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan vatandaşların en çok takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilerle birlikte su seviyelerindeki son durum yakından izleniyor. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki güncel doluluk oranları netleşirken, son günlerde etkili olan yağışların su seviyelerine olumlu yansıdığı görülüyor. Peki, 12 Nisan 2026 Pazar itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç olarak kaydedildi? İşte tüm ayrıntılar…

        İSKİ 12 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 12 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,02 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: Yüzde 92,55

        Darlık Barajı: Yüzde 86,32

        Elmalı Barajı: Yüzde 92,71

        Terkos Barajı: Yüzde 56,12

        Alibey Barajı: Yüzde 67,75

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 56,65

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 45,07

        Istrancalar Barajı: Yüzde 72,11

        Kazandere Barajı: Yüzde 62,34

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 57,99

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
