        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 16 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı yüzde kaç oldu, su seviyesi yükseldi mi?

        İSKİ 16 Mart baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul barajlarının güncel verileri İstanbullu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentte kış ayları boyunca hakim olan yağışlar, barajlarda olumlu etki göstermeye devam ediyor. İstanbul'un su kaynağı olan 10 barajın son durumu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Peki, 16 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 09:41
        İstanbul baraj doluluk oranı gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda İstanbul’un 10 barajından üçünün doluluk oranı yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor. İSKİ verileri ile İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “16 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        İSKİ 16 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 16 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 45,97 seviyesinde ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 67,07

        Darlık Barajı: yüzde 61,03

        Elmalı Barajı: yüzde 85,36

        Terkos Barajı: yüzde 29,41

        Alibey Barajı: yüzde 35,01

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,71

        Sazlıdere Barajı: yüzde 29,17

        Istrancalar Barajı: yüzde 30,61

        Kazandere Barajı: yüzde 54,40

        Pabuçdere Barajı: 29,25

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu