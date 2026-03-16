İSKİ 16 Mart baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarının güncel verileri İstanbullu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentte kış ayları boyunca hakim olan yağışlar, barajlarda olumlu etki göstermeye devam ediyor. İstanbul'un su kaynağı olan 10 barajın son durumu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Peki, 16 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
İstanbul baraj doluluk oranı gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda İstanbul’un 10 barajından üçünün doluluk oranı yüzde 60’ın üzerinde seyrediyor. İSKİ verileri ile İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “16 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...
İSKİ 16 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 16 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 45,97 seviyesinde ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 67,07
Darlık Barajı: yüzde 61,03
Elmalı Barajı: yüzde 85,36
Terkos Barajı: yüzde 29,41
Alibey Barajı: yüzde 35,01
Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,71
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,17
Istrancalar Barajı: yüzde 30,61
Kazandere Barajı: yüzde 54,40
Pabuçdere Barajı: 29,25