İSKİ 16 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları açıklandı!
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi, kentte yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği başlıca konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak paylaşılan verilere göre, nisan ayının gelişiyle birlikte baraj doluluk oranlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Peki, 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? Tüm ayrıntılar haberimizde…
İstanbul’da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayanların yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün paylaşılan verilere göre; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyelerinin, kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte olumlu yönde arttığı gözlemleniyor. Peki, 16 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte merak edilen tüm detaylar…
İSKİ 16 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,36 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: yüzde 92,63
Darlık Barajı: yüzde 86,69
Elmalı Barajı: yüzde 91,79
Terkos Barajı: yüzde 56,64
Alibey Barajı: yüzde 67,56
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62
Istrancalar Barajı: yüzde 55,15
Kazandere Barajı: yüzde 61,95
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,84