        İSKİ 16 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları açıklandı!

        İSKİ 16 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları açıklandı!

        İstanbul'da barajlardaki su seviyesi, kentte yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği başlıca konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak paylaşılan verilere göre, nisan ayının gelişiyle birlikte baraj doluluk oranlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Peki, 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? Tüm ayrıntılar haberimizde…

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:56 Güncelleme:
        İstanbul’da baraj doluluk oranları, şehirde yaşayanların yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün paylaşılan verilere göre; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyelerinin, kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte olumlu yönde arttığı gözlemleniyor. Peki, 16 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte merak edilen tüm detaylar…

        İSKİ 16 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,36 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: yüzde 92,63

        Darlık Barajı: yüzde 86,69

        Elmalı Barajı: yüzde 91,79

        Terkos Barajı: yüzde 56,64

        Alibey Barajı: yüzde 67,56

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62

        Istrancalar Barajı: yüzde 55,15

        Kazandere Barajı: yüzde 61,95

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,84

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"