İSKİ 18 Mart baraj doluluk oranı yayınlandı! İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel durumu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri doğrultusunda İstanbul barajlarının son durumu belli oldu. Kış ayları boyunca megakentte etkili olan yağışlar, barajların su seviyesi oranında yükselişi sağlıyor. İstanbullu vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verileri merak ediyor. Peki, 18 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
İstanbul barajlarının son durumu gündemdeki yerini koruyor. Her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda İstanbul barajlarının su seviyesi güncelleniyor. İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “İSKİ 18 Mart 2026 Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...
İSKİ 18 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda 18 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 46,01 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ
Ömerli Barajı: yüzde 67,45
Darlık Barajı: yüzde 60,94
Elmalı Barajı: yüzde 85,22
Terkos Barajı: yüzde 29,41
Alibey Barajı: yüzde 34,44
Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,54
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,06
Istrancalar Barajı: yüzde 31,45
Kazandere Barajı: yüzde 54,25
Pabuçdere Barajı: yüzde 29,14