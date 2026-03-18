        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 18 Mart 2026 baraj doluluk oranı yayınlandı! İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının su seviyesi yükseldi mi, yüzde kaç oldu?

        İSKİ 18 Mart baraj doluluk oranı yayınlandı! İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel durumu

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri doğrultusunda İstanbul barajlarının son durumu belli oldu. Kış ayları boyunca megakentte etkili olan yağışlar, barajların su seviyesi oranında yükselişi sağlıyor. İstanbullu vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan güncel verileri merak ediyor. Peki, 18 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 09:46 Güncelleme:
        İstanbul barajlarının son durumu gündemdeki yerini koruyor. Her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda İstanbul barajlarının su seviyesi güncelleniyor. İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “İSKİ 18 Mart 2026 Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        İSKİ 18 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda 18 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 46,01 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Ömerli Barajı: yüzde 67,45

        Darlık Barajı: yüzde 60,94

        Elmalı Barajı: yüzde 85,22

        Terkos Barajı: yüzde 29,41

        Alibey Barajı: yüzde 34,44

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,54

        Sazlıdere Barajı: yüzde 29,06

        Istrancalar Barajı: yüzde 31,45

        Kazandere Barajı: yüzde 54,25

        Pabuçdere Barajı: yüzde 29,14

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Şifa yolunda öldüren çarpışma!
        Ege Kökenli anne oldu
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bayramda yolculuk nereye?
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        8 bin 582 tarihi eser... Araçtan müze çıktı! İfadeleri "Pes" dedirtti!
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
