İSKİ 24 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel verileri belli oldu!
İstanbul barajlarının güncel verileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlandı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan üçünün doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Kış aylarında etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Peki, 24 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...
İstanbul barajlarının son durumu araştırmaları hız kazandı. Haftanın her günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler ile İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı belli oluyor. Kente içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel su seviyesi netlik kazandı. Bu kapsamda “24 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...
İSKİ 24 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 24 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 51,93 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 73,14
Darlık Barajı: yüzde 68,66
Elmalı Barajı: yüzde 91,71
Terkos Barajı: yüzde 37,14
Alibey Barajı: yüzde 42,95
Büyükçekmece Barajı: yüzde 37,93
Sazlıdere Barajı: yüzde 32,36
Istrancalar Barajı: yüzde 83,51
Kazandere Barajı: yüzde 56,42
Pabuçdere Barajı: yüzde 28,82