Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İSKİ, 38 kaçak yapıyı kaldırdı | Son dakika haberleri

        İSKİ, Terkos Havzası'ndaki kaçak yapıları kaldırdı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente içme ve kullanma suyu sağlayan Terkos Havzası'nda "zararlı yapı" olarak tespit ettiği 38 yapıyı kaldırdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.04.2026 - 17:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ, 38 kaçak yapıyı kaldırdı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'a içme ve kullanma suyu sağlayan, 2560 sayılı Kanunu gereği yapılaşmaya izin verilmeyen Terkos Havzası'nın "Göl Mutlak ve Kısa Mesafeli Koruma Alanı"nda yer alan Arnavutköy ilçesindeki Boyalık, Tayakadın, Durusu ve Terkos mahallelerinde 38 yapıyı "zararlı yapı" olarak tespit etti.

        ANKA'nın haberine göre, İSKİ Genel Müdürlüğü, havza mevzuatına göre tespit ettiği 38 kaçak yapının kaldırılmasını tebligat yolu ile ilgililerinden talep etti. Verilen süre içerisinde 29 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 9 yapının yıkımı İSKİ yıkım ekibi tarafından gerçekleştirildi.

        İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor. Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar "Göl Mutlak Koruma Alanı", 300-1000 metre arası da "Kısa Mesafeli Koruma Alanı" olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda inşa edilen yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

        Son 7 yılda Avrupa yakasında bin 5, Anadolu yakasında 616 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 632 yapı kaldırıldı.

        #istanbul haberleri
        #terkos havzası
        #İSKİ
