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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 4 Haziran 2026 Perşembe barajlardaki son durum: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlarda ne kadar su kaldı?

        İSKİ 4 Haziran 2026 Perşembe barajlardaki son durum: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakente su sağlayan barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre, İstanbul'daki 10 barajdan üçünde doluluk oranı yüzde 85'in üzerinde seyrediyor. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme gelirken, mevcut doluluk oranı merak konusu oldu. Peki, 4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk oranları, İSKİ’nin son verileriyle netlik kazandı. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte su kaynaklarındaki değişim yakından takip edilirken, megakentin barajlarındaki son durum da vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı ne seviyede? İşte güncel veriler ve öne çıkan detaylar…

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        İSKİ 4 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 4 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,30 seviyesinde yer aldı.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 95,55

        Darlık Barajı: yüzde 89,64

        Elmalı Barajı: yüzde 93,62

        Terkos Barajı: yüzde 58,90

        Alibey Barajı: yüzde 65,05

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 52,87

        Sazlıdere Barajı: yüzde 42,91

        Istrancalar Barajı: yüzde 25,55

        Kazandere Barajı: yüzde 54,47

        Pabuçdere Barajı: yüzde 51,44

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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