İSKİ 7 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Mart ayı itibariyle yağışların etkisi barajlara da yansıdı. Ekim ve kasım aylarında düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinin üzerinde. Peki, 7 Mart bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İşte, 7 Mart 2026 baraj doluluk oranı
İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 7 MART 2026
İSKİ'nin 7 Mart 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 45.74'e çıktı.
Ömerli - %64,23
Darlık - %62,55
Elmalı - %89,12
Terkos - %29,13
Alibey - %36,6
Büyükçekmece - %35,22
Sazlıdere - %29,38
Istrancalar - %42,8
Kazandere - %57,55
Pabuçdere - %31,39
