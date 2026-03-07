Canlı
        İSKİ 7 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 7 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Mart ayı itibariyle yağışların etkisi barajlara da yansıdı. Ekim ve kasım aylarında düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinin üzerinde. Peki, 7 Mart bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 07.03.2026 - 10:16
        İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İşte, 7 Mart 2026 baraj doluluk oranı

        İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 7 MART 2026

        İSKİ'nin 7 Mart 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 45.74'e çıktı.

        Ömerli - %64,23

        Darlık - %62,55

        Elmalı - %89,12

        Terkos - %29,13

        Alibey - %36,6

        Büyükçekmece - %35,22

        Sazlıdere - %29,38

        Istrancalar - %42,8

        Kazandere - %57,55

        Pabuçdere - %31,39

