İSKİ 7 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yükseldi mi?
Mayıs ayıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları yeniden kamuoyunun en çok takip ettiği konular arasında yer aldı. Son aylarda etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyelerinde gözle görülür bir artış yaşanırken, vatandaşlar da İSKİ tarafından paylaşılan güncel verileri yakından takip ediyor. Peki, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum nasıl? İşte güncel doluluk oranları ve tüm detaylar…
İstanbul’da su arzının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan barajlardaki doluluk oranları, vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde paylaşılan güncel verilere göre, son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte kente su sağlayan barajlarda dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu, İSKİ güncel verileri ile netlik kazandı. İşte 7 Mayıs Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı haberimizde...
İSKİ 7 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,89 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 95,12
Darlık Barajı: yüzde 91,16
Elmalı Barajı: yüzde 95,42
Terkos Barajı: yüzde 58,90
Alibey Barajı: yüzde 67,19
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,29
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,79
Istrancalar Barajı: yüzde 46,95
Kazandere Barajı: yüzde 59,70
Pabuçdere Barajı: yüzde 59,84