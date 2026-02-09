İSKİ 9 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul barajlarında doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel verilere göre en son megakentin baraj doluluk oranı, kış yağışlarının etkisiyle yaklaşık yüzde 35 seviyesinde ölçüldü. Peki bugün 9 Şubat İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?