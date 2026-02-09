Habertürk
        İSKİ 9 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki son durum İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranındaki yaşanan değişim belli oldu. Peki 9 Şubat 2026 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 09.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:48
        İstanbul barajlarında doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel verilere göre en son megakentin baraj doluluk oranı, kış yağışlarının etkisiyle yaklaşık yüzde 35 seviyesinde ölçüldü. Peki bugün 9 Şubat İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 35.8 seviyesine geldi.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

        Ömerli Barajı: %49,98

        Darlık Barajı: %53,93

        Elmalı Barajı: %93,54

        Terkos Barajı: %22,73

        Alibey Barajı: %30,85

        Büyükçekmece Barajı: %25,39

        Sazlıdere Barajı: %22,44

        Istrancalar Barajı: %68,04

        Kazandere Barajı: %11,55

