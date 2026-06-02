İSKİ açıkladı: 2 Haziran 2026 Salı İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Haziran ayının başlamasıyla birlikte İstanbul'daki baraj doluluk oranları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Yaz mevsimine girilirken su seviyelerinde yaşanan değişim, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ'nin paylaştığı güncel veriler doğrultusunda, kentteki barajlarda ne kadar su kaldığı ve seviyelerin düşüş eğiliminde olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum ne? İşte en güncel doluluk oranları ve detaylar…
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, sürdürülebilir su yönetimi açısından yakından takip edilmeye devam ediyor. 2 Haziran 2026 tarihine ait güncel veriler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk oranları da bu verilerle birlikte netleşti. İşte 2 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum ve detaylar…
İSKİ 2 HAZİRAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,62 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL SU SEVİYESİ
Ömerli Barajı: yüzde 95,81
Darlık Barajı: yüzde 89,96
Elmalı Barajı: yüzde 94,12
Terkos Barajı: yüzde 59,08
Alibey Barajı: yüzde 65,42
Büyükçekmece Barajı: yüzde 53,23
Sazlıdere Barajı: yüzde 43,18
Istrancalar Barajı: yüzde 25,65
Kazandere Barajı: yüzde 55,44
Pabuçdere Barajı: yüzde 52,59