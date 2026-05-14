İSKİ açıkladı! İSKİ verileri ile 14 Mayıs 2026 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte su kaynaklarının durumu yeniden gündeme gelirken, İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre kente su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranlarında artış yaşandı. Peki, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ'nin yayımladığı güncel veriler...
İSKİ 14 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,85 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 95,72
Darlık Barajı: yüzde 91,87
Elmalı Barajı: yüzde 96,04
Terkos Barajı: yüzde 59,43
Alibey Barajı: yüzde 65,98
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,75
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,95
Istrancalar Barajı: yüzde 38,92
Kazandere Barajı: yüzde 57,71
Pabuçdere Barajı: yüzde 57,49