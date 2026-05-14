Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ AÇIKLADI! İSKİ verileri ile 14 Mayıs 2026 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu, içme suyu hangi seviyede?

        İSKİ açıkladı! İSKİ verileri ile 14 Mayıs 2026 İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte su kaynaklarının durumu yeniden gündeme gelirken, İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre kente su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranlarında artış yaşandı. Peki, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ'nin yayımladığı güncel veriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, İSKİ tarafından açıklanan güncel verilerle belli oldu. Ömerli’den Terkos’a, Elmalı’dan Büyükçekmece’ye kadar İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki son doluluk seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Peki, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ verilerine göre megakentin güncel su rezervi durumu…

        2

        İSKİ 14 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,85 seviyesinde kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Ömerli Barajı: yüzde 95,72

        Darlık Barajı: yüzde 91,87

        Elmalı Barajı: yüzde 96,04

        Terkos Barajı: yüzde 59,43

        Alibey Barajı: yüzde 65,98

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,75

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,95

        Istrancalar Barajı: yüzde 38,92

        Kazandere Barajı: yüzde 57,71

        Pabuçdere Barajı: yüzde 57,49

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

        Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İlçe genelinde çok sayıda araç sokaklarda takla atmış halde bulunurken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin vurduğu bölgeler havadan görüntülendi. (İH...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?