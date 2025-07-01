İSKİ baraj doluluk oranı 1 Temmuz 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

"Bu yaz mevsiminde bireysel davranışlarımızla büyük farklar oluşturabiliriz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana İSKİ barajlarında özellikle kış aylarında doluluk oranlarının yüzde 70 ile 90 bandına kadar çıkabildiğini ancak sonbaharda sıcaklıkların artması ve su tüketiminin yükselmesiyle birlikte bu oranların yüzde 20'lerin altına kadar gerileyebildiğini söyledi.

Toros, 2007, 2008, 2014 ve 2021 yıllarının sonbahar mevsimlerinde barajlardaki doluluk oranının yüzde 20'nin altına indiğini ve bu durumun o yıllarda ciddi su sıkıntısı endişesine yol açtığını belirterek, bu yıl da benzer bir riskin bulunduğunu kaydetti.

Mevcut durumu dikkatle takip ettiklerini kaydeden Toros, "Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında baraj doluluk oranları yüzde 70'in üzerindeydi. Ancak 21 Haziran 2025 itibarıyla bu oranların yüzde 70'in altına indiğini görüyoruz. Sıcak hava dalgaları ve artan su tüketimi nedeniyle yaz ortasında bu seviyelerin daha da hızlı düşme riski var. Bu da su temininde zorluklara neden olabilir." diye konuştu.

Toros, suyun kıymetinin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, "Su, sadece bireysel sağlığımız için değil, toplumsal sürdürülebilirliğimiz açısından da hayati önemde. Sıcak havalarda artan su ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Vatandaşlarımızdan su israfından kaçınmalarını, musluklarını gereksiz yere açık bırakmamalarını, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.