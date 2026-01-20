İSKİ baraj doluluk oranı 20 Ocak 2026: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ verilerine göre güncelleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son günlerde yağışların etkisiyle yeniden yükselmeye başladı. Peki, 20 Ocak bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 20.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:57
1
20 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25,07 seviyesinde.
2
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 33,51
Darlık barajı 40,07
Elmalı barajı 71,48
Terkos barajı 16,91
Alibey barajı 19,21
Büyükçekmece barajı 18,14
Sazlıdere barajı 15,19
Istrancalar 32,35
3
Kazandere 7,51
Pabuçdere 8,42
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ