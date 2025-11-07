İSKİ baraj doluluk oranı 7 Kasım 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi düşüş eğiliminde. Kasım ayının ilk günlerinde yüzde 25 seviyesinin altında yer alıyordu. Peki 7 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Günlük su tüketiminin yüksek olduğu megakentte, yağışsız geçen günlerin etkisiyle barajlardaki toplam su hacmi düşüşte. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,14 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %18,03
Darlık Barajı: %33,07
Elmalı Barajı: %52,14
Terkos Barajı: %24,79
Alibey Barajı: %11,3
Büyükçekmece Barajı: %25,55
Sazlıdere Barajı: %22,86