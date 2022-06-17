İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri ve arıza duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su arıza ve kesintileri günlük olarak paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte, 17 Haziran Cuma İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

17 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Hünkartepe Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır Başlama Tarihi : 17.06.2022 08:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Etiler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2022 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Eğitim Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2022 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Gümüşpınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2022 11:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah,Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 17.06.2022 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2022 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2022 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.