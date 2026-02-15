Canlı
        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı: 15 Şubat İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Son dönemde İstanbul'da yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiledi. Baraj seviyesi yüzde 35 üzerine çıktı. Peki 15 Şubat İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        15.02.2026
        İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı duyuruldu. Ocak ve Şubat ayı yağışları ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ederken son durum belli oldu. İşte güncel baraj doluluk oranı

        13 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 15 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 38,73 seviyesinde bulunuyor.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:

        Ömerli Barajı: %55,06

        Darlık Barajı: %57,7

        Elmalı Barajı: %91,7

        Terkos Barajı: %24,4

        Alibey Barajı: %33,46

        Büyükçekmece Barajı: %27,69

        Sazlıdere Barajı: %24,52

