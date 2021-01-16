İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenler ve Büyükçekmece ilçelerinde 16 Ocak Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 OCAK 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tuna Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.01.2021 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınartepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|16.01.2021 10:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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