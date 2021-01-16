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İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ve Büyükçekmece ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenler ve Büyükçekmece ilçelerinde 16 Ocak Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 OCAK 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.01.2021 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Pınartepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.01.2021 10:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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