İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 20 Şubat Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 ŞUBAT 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kartaltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.02.2021 09:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.02.2021 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Birlik Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.02.2021 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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