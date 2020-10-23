Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 23 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 23 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 23 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.10.2020 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akşemseddin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.10.2020 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.