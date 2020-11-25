Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 25 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 KASIM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Mfevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.11.2020 11:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.11.2020 11:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.11.2020 11:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.11.2020 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.