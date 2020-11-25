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İSKİ İstanbul su kesintileri: 25 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 25 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 25 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 KASIM 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Selim Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 11:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 11:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Marmara Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 10:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Levent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 10:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Topçular Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 11:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Hamidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 10:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:25.11.2020 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 10:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.11.2020 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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