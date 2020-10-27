Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 27 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 27 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 27 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 07:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Esentepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Veliefendi Mah,Cırpıcı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.10.2020 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.