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İSKİ İstanbul su kesintileri: 30 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kadıköy, Üsküdar, Silivri ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 30 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Eylül Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Silivri ilçelerinde 30 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 EYLÜL 2020

Eyup Sultan ilcesi; Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeykoy,Yesilpinar, Aksemsettin ve Circir mahallelerinde meydana gelen su kesintisi 30 Eylül 2020 Carsamba saat 11.00'de bitecektir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2020 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2020 09:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2020 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Burhaniye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2020 10:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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