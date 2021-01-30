İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Zeytinburnu ilçelerinde 30 Ocak Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30OCAK 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çırçır Mah,Akşemsettin Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.01.2021 09:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Tevfikbey Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.01.2021 09:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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