Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Sultangazi, Çatalca, Ümraniye, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 5 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Kemankeş Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Yenişehir Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Cihangir Mah,Emekyemez Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Mimi Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Muradiye Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Türkali Mah,Cihannuma Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah,Dikilitaş Mah Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.