Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Sultangazi, Çatalca, Ümraniye, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 5 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 EKİM 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Selim Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Kemankeş Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Yenişehir Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Cihangir Mah,Emekyemez Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Mimi Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2020 23:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Muradiye Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Türkali Mah,Cihannuma Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah,Dikilitaş Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2020 23:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah,Gençosman Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 10:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rasimpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 10:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenkent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 11:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İsmetpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 10:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstiklal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 09:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferah Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2020 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2020 23:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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