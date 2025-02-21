Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait borunun patlaması nedeniyle suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 21.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:59
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait ana isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı..png
Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma başlattı.
Suyun fışkırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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