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        Haberler Gündem İstanbul İSKİ'ye ait su borusu patladı | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait borunun patlaması nedeniyle suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:59
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        İSKİ'ye ait su borusu patladı
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        İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait ana isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

        Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı.

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        Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma başlattı.

        Suyun fışkırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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