İskoçya, 28 yıl sonra Dünya Kupası’nda

İskoçya, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası elemelerinde yer aldığı C Grubu son hafta maçında Danimarka’yı 4-2 mağlup etti.

Sahasında oynadığı karşılaşmanın 3. dakikasında Scott McTominay ile öne geçen İskoçlar ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Danimarka, 57. dakikada Rasmus Hojlund’un penaltı golüyle skoru eşitledi ancak 61. dakikada Rasmus Kristensen’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İskoçya, 78. dakikada Lawrence Shankland ile yeniden öne geçerken Danimarka 81. dakikada Patrick Dorgu’nun golüyle skoru tekrar 2-2 yaptı.

10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan İskoçlar, 90+3. dakikada Kieran Tierney ve 90+8. dakikada Kenny McLean’in golleriyle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İskoçya, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 13 puanla Danimarka’nın 2 puan önünde grubu lider bitirdi ve 1998’den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldı.

Danimarka ise 2026 Dünya Kupası’na katılmak için mart ayında iki aşamalı play-off oynayacak.