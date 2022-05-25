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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İŞKUR personel alımı başvuruları başladı! İŞKUR personel alımı şartları nelerdir?

İŞKUR yayınladığı duyuruda, 200 personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 24 Mayıs Salı günü yayımlanan duyuruda, başvuru detaylarına ve pozisyon ile ilgili bilgilere yer verdi. İŞKUR personel alımı tarihini, şartlarını ve konu hakkında detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, 2022 İŞKUR 200 kişilik personel alımı başvuru formu ve sayfası...

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  • 01
    İŞKUR başvuru ekranı ve formu 2022: İŞKUR personel alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

    İŞKUR personel alımı ilanının yayınlanması ile birlikte "İŞKUR personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?" Soruları gündeme geldi.  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 111 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 79 adet Destek Personeli olmak üzere toplamda 200 personel alacağını duyurdu. İşte, konuya ilişkin merak edilenler.. 
  • 02
    İŞKUR başvuru ekranı ve formu 2022: İŞKUR personel alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

    İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    İŞKUR yaptığı açıklamada, başvuruların 25 Mayıs - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacağını belirtti. 
  • 03
    İŞKUR başvuru ekranı ve formu 2022: İŞKUR personel alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yayınladığı ilanda, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kurumumuza ihdas edilen merkez teşkilatına 10 adet destek personeli, taşra teşkilatına ise 111 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 79 adet Destek Personeli olmak üzere toplamda 200 adet pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi kapsamında ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
  • 04
    İŞKUR başvuru ekranı ve formu 2022: İŞKUR personel alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

    BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

    İŞKUR personel alımı başvuruları 25 Mayıs - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden "Türkiye İş Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet adresinden alınacaktır.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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