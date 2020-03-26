İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu 14 bin kişilik kadroya başvurmak isteyenlerin gündeminde. Sağlık Bakanı Koca, İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı'nda temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurmuştu. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar haberimizde.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SAYFASI - 2020 SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 14 bin kişilik, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı ilanına gösterilen aşırı yoğunluktan dolayı İŞKUR'un sayfası kilitlendi. İŞKUR'un başvuru sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İŞKUR BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

İŞKUR'un resmi Twitter hesabındaki mesaja göre, Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular sadece İŞKUR'un web sitesi, e-Devlet ve ALO 170 üzerinden yapılacak. İŞKUR'un kurum binalarında başvurular alınmayacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Sağlık Bakanlığı 14.000 sürekli işçi alımı başvuruları, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2020

ÖSYM, bugün yaptığı şu açıklama ile Sağlık Bakanlığı'na alımı yapılacak 18 bin personelin tercihlerinin alınmaya başlandığını duyurdu.