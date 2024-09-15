İŞKUR TYP kura sonuçları: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları asil ve yedek listesi nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor. Başvuruda bulunan adayların uygunluk durumlarını da gözeterek kura çekilişine başlayan MEB, pek çok ilde TYP kura sonuçları için isim listesi yayımlamaya devam ediyor.

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Örneğin; Adıyaman'da kura çekimi sonuçları ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.