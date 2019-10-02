İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ve MEB ortaklığıyla açılan personel alımlarına başvuruda bulunmuşlardı. Kura sonuçlarının ise İŞKUR tarafından açıklanıyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek adayları belirlemek kura çekilişi yapıldı. Bazı illerde kura sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar, bulundukları illerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.