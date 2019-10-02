Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik

İŞKUR TYP kura sonuçları: Geri sayım başladı! İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı

İŞKUR TYP kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş kısmen sona erdi. İŞKUR ve MEB ortaklığıyla açılan personel alımlarına başvurular açıklanmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı...

İŞKUR TYP kura sonuçları

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ve MEB ortaklığıyla açılan personel alımlarına başvuruda bulunmuşlardı. Kura sonuçlarının ise İŞKUR tarafından açıklanıyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek adayları belirlemek kura çekilişi yapıldı. Bazı illerde kura sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar, bulundukları illerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne oldu? EYT yasası çıkıyor mu? Emeklilikte Yaşa Takılanları son dakika haberleri
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika
Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu! Geçici iş süresi uzatıldı
SOSYAL GÜVENLİKBakan Selçuk duyurdu! Geçici iş süresi uzatıldı
Son dakika! Memurların yarım zamanlı çalışma yönetmeliği ne zaman çıkacak?
SOSYAL GÜVENLİKMemurlar “yarım zamanlı çalışma” hakkını bekliyor
EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne oldu? EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT son dakika haber
SOSYAL GÜVENLİKEYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum
Çalışanlar yeni yasama yılında TBMM'den ne bekliyor? - haberler
SOSYAL GÜVENLİKMilyonlarca çalışanın gözü TBMM’de
Ne zaman emekli olabilirim? SGK Emeklilik yaşı hesaplama 2019
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilik yaşı hesaplama 2019
Son dakika! DİKKAT! Maaşlarınız eksik yatarsa şaşırmayın... - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKDikkat! Onların ücreti bu ay düşecek
EYT SON DURUM! EYT yasasında son gelişmeler neler? Finlandiya Modeli nedir?
SOSYAL GÜVENLİKEYT yasasında son gelişmeler neler?
Emeklilerden aylık hesaplama sisteminde değişiklik talebi
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilerden aylık hesaplamasında değişiklik talebi
DİKKAT! Daha geç tarihte emekli olmamak için... - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKDoğum borçlanması yaparken dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X