Isla'dan ayrılık sinyali

31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimin son dönemine girdim. Kendim ve ailem için en sağlıklı hamleyi yapmak istiyorum. Henüz kararımı vermedim ama bizim için Güney Amerika iyi bir seçenek olabilir" dedi.

Henüz bir teklif almadığını belirten Isla, "Boca Juniors'a gitmek isterim. Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında ikinci başkan Juan Roman Riquelme ile konuştuk ama sonrasında bir görüşmemiz olmadı." ifadesini kullandı.

Şili ekiplerinden Universidad Chile'ye saygı duyduğunu söyleyen Isla, teklif gelmesi halinde bunu değerlendireceğini belirtti.

Koronavirüs hakkında da konuşan Mauricio Isla, "Türkiye'de süreç çok iyi yönetildi, hastalığa dair herhangi bir endişem yok" dedi.